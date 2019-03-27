全中運》熱血主播徐展元廣邀民眾 為全中運選手加油

徐展元廣邀民眾為全中運選手加油。（記者黃旭磊攝）



［記者黃旭磊／高雄報導］「真的好想大家都來高雄啊！」熱血主播徐展元廣邀民眾，為高雄全中運選手加油。

108年全國中等學校運動會（全中運）將於4月20-25日，於高雄巨蛋等場所舉辦6天，徐展元今天於四維行政中心前門主持宣傳會，體育署組長王漢忠、高雄市副市長洪東煒、教育局長吳榕峯等承辦幹部，與吉祥物珊娃、鯨寶共同為「精彩高雄」匾額灑金粉，期許22個縣市、1萬5千多名選手再創佳績。

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全運會賽事期間將抽出i PhoneXS、光陽機車等獎項，熱門樂團八三么、飛兒及歌手「格格」閻亦格將於開幕演唱，為此，徐展元發揮「真得好想贏韓國」熱情，激情廣邀民眾參與。

徐展元表示，大家好（國、台及客語），希望所有運動員拼全力發揮，大會圓滿成功。

今年賽事項目包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊及木球等，執行委員會選辦擊劍、現代五項，並推薦滑輪溜冰為示範項目，而賽事期間有線上影視平台整合手機APP，提供Live實況。

吳榕峯說，本屆聖火將於4月3日從那瑪夏區引燃，前晚將夜宿當地民權國小圖書館，另也感謝體育署撥發1億4千多萬元、市府2千4百多萬元作為賽事經費，高雄醫學大學附設中和醫院（高醫）支援醫師及護理師，於場外維護選手健康。

高雄市副市長洪東煒（左3）為「精彩高雄」匾額灑金粉。（記者黃旭磊攝）

全中運吸引22個縣市、1萬5千多名選手到高雄。（記者黃旭磊攝）

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