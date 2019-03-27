MLB》塞揚投手遭強襲球爆頭 一個舉動大家都笑了（影音）

波瑟羅被球打到後繼續投球。（美聯社）

〔體育中心／台北報導〕曾在2016年拿下22勝榮獲塞揚獎的紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello），昨天在熱身賽先發對上小熊，第二局遭到強襲球擊中頭部，原本應該是驚悚的場面，但因為波瑟羅一個舉動，最後球場上充滿笑聲。

波瑟羅被球打到頭部後倒地，場面超驚悚，總教練柯拉（Alex Cora）、防護員皮爾森（Brad Pearson）等人急忙上前關心，他此時卻展現十足戲劇效果，突然面無表情發出「吼！」的聲音，把皮爾森嚇個正著（影片第18秒處）。

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El béisbol no es peligroso, decían. Y no obstante el momento difícil, @RickPorcello nunca perdió su sentido del humor. #Corte4 #SpringTraining



Video vía: espn_beisbol IG. pic.twitter.com/h5a6VvVvjP — Corte4 （@corte4） 26 March 2019

柯拉說：「他像狗一樣吠叫，嚇壞在場所有人。」

波瑟羅說：「我只是想讓他們知道我很好，沒有任何後遺症什麼的，而我唯一能想到的辦法就是開玩笑。」

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