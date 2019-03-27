中職Live》朱育賢陽春彈炸裂！ 桃猿3：0兄弟

2019/03/27 19:47

 

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R

H

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桃猿

 2 0 0 1 3 5 0

兄弟

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 0 0 0 2

0

第四局

四上，郭嚴文滾地出局，朱育賢左外野全壘打，梁家榮選到四壞保送上壘，劉時豪一二壘穿越安打，黃敬瑋飛球被接殺，藍寅倫右外野飛球出局，三出局。

第三局

三上，陳晨威中外野飛球出局，陳俊秀三壘強勁滾地出局，陳俊秀滾地出局，三上三下。

中信先發蔡齊哲。（記者廖耀東攝）

三下，兄弟三上三下。

第二局

二上，梁家榮擊出一壘安打，劉時豪犧牲觸擊護送跑者上壘，1出局，黃敬瑋左外野飛球，詹子賢精彩接殺，二出局，藍寅倫右外野飛球出局。

二下，林智勝游擊滾地出局，詹子賢一壘滾地出局，王勝偉擊出游擊方向安打上壘，陳子豪擊出三壘方向穿越安打，一、二壘有跑者，林書逸滾地出局。

桃猿先發王溢正。（記者廖耀東攝）

第一局

一上，首棒藍寅倫自打球擊中腳，所幸沒有大礙，纏鬥7球後擊出滾地出局，陳晨威滾地出局，陳俊秀擊出三游穿越安打，林泓育敲出右外野方向安打，一、三壘有跑者，郭嚴文擊出清壘二壘安打，桃猿2：0領先。朱育賢左外野高飛球出局。

一下，兄弟三個飛球出局，三上三下。

中信兄弟啦啦隊。（記者廖耀東攝）

中信兄弟啦啦隊。（記者廖耀東攝）

Lamigo桃猿 棒次 中信兄弟
藍寅倫  RF 1 王威晨  3B
陳晨威  SS 2 吳東融  2B
陳俊秀  1B 3 彭政閔  1B
林泓育  DH 4 林智勝  DH
郭嚴文  2B 5 詹子賢  LF
朱育賢  LF 6 王勝偉  SS
梁家榮  3B 7 陳子豪  LF
劉時豪  C 8 林書逸  CF
黃敬瑋  CF 9 黃均聲  C
王溢正 先發 蔡齊哲

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