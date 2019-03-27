中職Live》朱育賢陽春彈炸裂！ 桃猿3：0兄弟

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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桃猿
|2
|0
|0
|1
|3
|5
|0
|
兄弟
|
0
|0
|0
|0
|2
|
0
第四局
四上，郭嚴文滾地出局，朱育賢左外野全壘打，梁家榮選到四壞保送上壘，劉時豪一二壘穿越安打，黃敬瑋飛球被接殺，藍寅倫右外野飛球出局，三出局。
第三局
三上，陳晨威中外野飛球出局，陳俊秀三壘強勁滾地出局，陳俊秀滾地出局，三上三下。
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中信先發蔡齊哲。（記者廖耀東攝）
三下，兄弟三上三下。
第二局
二上，梁家榮擊出一壘安打，劉時豪犧牲觸擊護送跑者上壘，1出局，黃敬瑋左外野飛球，詹子賢精彩接殺，二出局，藍寅倫右外野飛球出局。
二下，林智勝游擊滾地出局，詹子賢一壘滾地出局，王勝偉擊出游擊方向安打上壘，陳子豪擊出三壘方向穿越安打，一、二壘有跑者，林書逸滾地出局。
桃猿先發王溢正。（記者廖耀東攝）
第一局
一上，首棒藍寅倫自打球擊中腳，所幸沒有大礙，纏鬥7球後擊出滾地出局，陳晨威滾地出局，陳俊秀擊出三游穿越安打，林泓育敲出右外野方向安打，一、三壘有跑者，郭嚴文擊出清壘二壘安打，桃猿2：0領先。朱育賢左外野高飛球出局。
一下，兄弟三個飛球出局，三上三下。
中信兄弟啦啦隊。（記者廖耀東攝）
中信兄弟啦啦隊。（記者廖耀東攝）
|Lamigo桃猿
|棒次
|中信兄弟
|藍寅倫 RF
|1
|王威晨 3B
|陳晨威 SS
|2
|吳東融 2B
|陳俊秀 1B
|3
|彭政閔 1B
|林泓育 DH
|4
|林智勝 DH
|郭嚴文 2B
|5
|詹子賢 LF
|朱育賢 LF
|6
|王勝偉 SS
|梁家榮 3B
|7
|陳子豪 LF
|劉時豪 C
|8
|林書逸 CF
|黃敬瑋 CF
|9
|黃均聲 C
|王溢正
|先發
|蔡齊哲
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