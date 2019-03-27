網球》謝淑薇結束邁阿密驚奇 笑說：「我還活著！」

謝淑薇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「球后殺手」謝淑薇女單8強、女雙次輪同日止步，結束邁阿密網賽驚奇之旅，將回法國巴黎休息調整，為下月起紅土賽季備戰，小薇樂觀笑說：「我還活著！大腿幾個地方小拉傷，休息一下應該就沒事。」

謝淑薇本週女單連克前後任球后強敵，可惜今3盤大戰先盛後衰， 6：3、2：6、5：7遭愛沙尼亞第21種子孔塔薇特（Anett Kontaveit）大逆轉，無緣回報2015年廣州首輪直落2輸球之仇，仍締造台將WTA Premier Mandatory等級大賽單打最佳戰績。

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孔塔薇特。（歐新社）

小薇透露，比賽時沒申請傷停，是想嚐試多搶分數，「拉傷只是小事，對手關鍵時刻表現很好，從第3盤0：4追上來，打出一場逆轉好球，透過這次經驗，下次我會更注意。」她認為，決勝盤確實打的太保守，「跟先前澳網對大坂直美差不多，之後汲取教訓。今天又突然很保守。孔塔薇特打法就是這樣，有時自己會斷線，然後我斷線時她又起來，所以被翻盤。」

小薇指出，心態調整放鬆，或許是不斷突破的助力，「上月杜拜是我第一次打進皇冠級大賽4強，賺到應該是職業生涯單站最多的350分，很滿意這樣的成績，當我來到美國有保分壓力，告訴自己就算表現不好，還是有350分啊！」她不忘感謝背後團隊照顧，「我把壓力丟給他們，他們抗壓力就很強，像哥哥、男友都很支持，特別感謝他們，還有許多到場的球迷。」

謝淑薇結束驚奇之旅。（今日美國）

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