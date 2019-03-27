舉重》許淑淨禁藥事件延宕1年才公告 奧會親自解釋原因（影音）

〔記者林岳甫／台北報導〕奧會今日迫於輿論壓力，由副秘書長鄭世忠、運動禁藥管制組組長陳志弘共同召開記者會解釋為何許淑淨禁藥事件延宕1年才對外公布，以及為何還能擔任國家隊教練職務。

許淑淨在2017年11月藥物檢驗呈陰性，隔年5月在奧會召開運動禁藥管制委員會審理，決議許淑淨禁賽3年，而她隨即於6月宣佈退休，轉任國家隊教練。

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事實上，世界反禁藥組織（WADA）及國際奧會（IOC）對於禁藥屬於「零容忍」態度，許淑淨因在國家隊擔任教練職務，使WADA再次來函要求我奧會解釋。

鄭世忠表示，「在第一時間已經通知體育署、國訓中心關於運動員違反運動禁藥，為何會聘用選手，他們並不曉得，而這次WADA再次來函後，我們有提醒各單位不得聘用違反禁藥管制的運動員，而許淑淨非常主動配合，尊重WADA來函，並於當下自動請辭。」

至於為何沒有第一時間公開許淑淨身陷禁藥，鄭世忠解釋，為了不讓運動員造成二次傷害及保護隱私，才從未進行公布，而WADA再度來函，接下來會公佈有禁藥問題的選手。

此外，奧會將在4月5日前進行公告。據悉，現階段有禁藥問題選手包括許淑淨在內，至少有10人。

奧會副祕書長鄭世忠、組長陳志弘出面說明許淑淨禁藥事件。（記者林正堃攝）

奧會副祕書長鄭世忠、組長陳志弘出面說明許淑淨禁藥事件。（記者林正堃攝）

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