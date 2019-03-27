MLB》洋基隊如何突破美東直指冠軍 美媒點出關鍵

紐郵認為，派克斯頓是洋基隊本季的關鍵人物。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今年在進行大肆補強後，將繼續與衛冕軍紅襪隊爭奪美聯東區龍頭王座，《紐約郵報》也分析洋基隊今年的預測勝場，以及其他值得洋基迷關注的焦點議題。

紐郵認為，本季洋基隊的關鍵人物是剛從水手隊交易過來的左投派克斯頓（James Paxton），由於原本的王牌投手塞維里諾（Luis Severino）至少缺席一個月，沙巴西亞（CC Sabathia）開季也會缺席，因此派克斯頓不能像去年的葛雷（Sonny Gray）一樣表現得不盡理想，他必須扛下大蘋果的壓力，成為洋基隊輪值最好的投手之一。

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上季因傷表現不佳的桑契斯（Gary Sanchez），必須要找回他身為聯盟強打捕手的本色，他在2016以及17賽季合計打出.284的打擊率，並有53發全壘打，而去年打擊率只有.186，是洋基隊所有超過350個打席的打者中最差的成績。桑契斯能否在攻守兩端振作是洋基隊能否抵達更高層次的關鍵。

桑契斯能否回神是洋基隊本季的觀察重點。（資料照，法新社）

同時洋基隊的問題會是在先發輪值深度，以及小將賽薩（Luis Cessa）與傑曼（Domingo German）的表現，還有杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）能否守好游擊崗位直到傷兵葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）歸隊。

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