NBA》 球迷暴怒！拓荒者中鋒斷腿還遭「他」補踹一腳 （影音）

2019/03/27 19:53

諾基奇倒地。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）昨在比賽中一次爭搶籃板打滑，左小腿呈L形扭曲，畫面令人怵目驚心，與此同時球迷發現，該場比賽三位裁判之一的Tyler Ford，當時非但沒有避開倒地的諾基奇，還對他已經受傷的左腳補踢了一腳，這引爆了網上球迷的怒火。

《USA TODAY》指出，NBA裁判都曾受過相關訓練，當球員在場上遭遇嚴重受傷時該如何應對。即便Ford不是故意踢到諾基奇的腳，但球迷仍怒轟他「魯莽」，應當受罰，網路上還發起聯合請願要求解雇Ford，不過NBA裁判群的官方推特迄今對此還沒有任何回應。

前NBA後衛恩尼斯（Tyler Ennis）指出：「我確定裁判沒看到他的腳在那，但這真的讓人想罵髒話。」

經檢查後，諾基奇確定為左腿脛骨和腓骨開放性骨折，本季提前報銷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.