NBA》 球迷暴怒！拓荒者中鋒斷腿還遭「他」補踹一腳 （影音）

諾基奇倒地。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)昨在比賽中一次爭搶籃板打滑,左小腿呈L形扭曲,畫面令人怵目驚心,與此同時球迷發現,該場比賽三位裁判之一的Tyler Ford,當時非但沒有避開倒地的諾基奇,還對他已經受傷的左腳補踢了一腳,這引爆了網上球迷的怒火。

Should this NBA ref be fined or even fired? #nurkic pic.twitter.com/JV24Aek1QN