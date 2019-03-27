NBA》 球迷暴怒！拓荒者中鋒斷腿還遭「他」補踹一腳 （影音）

諾基奇倒地。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）昨在比賽中一次爭搶籃板打滑，左小腿呈L形扭曲，畫面令人怵目驚心，與此同時球迷發現，該場比賽三位裁判之一的Tyler Ford，當時非但沒有避開倒地的諾基奇，還對他已經受傷的左腳補踢了一腳，這引爆了網上球迷的怒火。

Should this NBA ref be fined or even fired? #nurkic pic.twitter.com/JV24Aek1QN — The Sports Truth （@TheSportsTruth1） 26 March 2019

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《USA TODAY》指出，NBA裁判都曾受過相關訓練，當球員在場上遭遇嚴重受傷時該如何應對。即便Ford不是故意踢到諾基奇的腳，但球迷仍怒轟他「魯莽」，應當受罰，網路上還發起聯合請願要求解雇Ford，不過NBA裁判群的官方推特迄今對此還沒有任何回應。

前NBA後衛恩尼斯（Tyler Ennis）指出：「我確定裁判沒看到他的腳在那，但這真的讓人想罵髒話。」

經檢查後，諾基奇確定為左腿脛骨和腓骨開放性骨折，本季提前報銷。

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