舉重》台灣再爆禁藥問題 19年前因此葬送奧運「首金」

許淑淨。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣舉重雙金得主許淑淨，驚爆捲入禁藥事件。這已是台灣自2000年雪梨奧運，三位舉重選手陳瑞蓮、吳美儀、陳柏甫，和2016年林子琦之後，第五位捲入禁藥的奧運選手。所幸許淑淨被驗出的時間點為2017年，暫不會影響到2012和2016年的金牌。

19年前的雪梨奧運，女子舉重首度列為奧運正式項目，也被視為我國史上第一金的大熱門，未料出征前傳出國內舉重界內鬨，隨後三屆世錦賽金牌陳瑞蓮與舉重名將吳美儀，皆因藥檢呈現陽性反應，遭取消參賽資格。男子陳柏甫也在抵達雪梨後，藥檢又未通過，還因此傳出「下藥事件」，台灣首金夢也跟著葬送。

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時間推移至3年前里約奧運，台灣再度捲入禁藥風波，2014年仁川亞運打破世界紀錄摘金的林子琦，在比賽前夕被驗出體內含有膽固醇，遭到中華奧會禁賽2年。去年解禁後，世界反禁藥組織（WADA）又來函要求，累犯的刑期需延長至8年，也宣告林子琦的舉重生涯畫下句點。

林子琦（左）。（資料照，記者溫于德攝）

近年國際用藥事件頻傳，加上科學檢驗技術精進，讓禁藥無所遁形。據統計，近兩屆奧運會涉入禁藥問題的選手多達10%，大多和使用類固醇和興奮劑有關，包含中國、俄羅斯和哈薩克等多達9個國家遭禁賽1年，也讓公平性受到質疑。

本屆東京奧運已確定縮減64個參賽名額，並取消1個男子組量級。日前更傳出2024年的巴黎奧運將剃除舉重項目。

所幸國際奧會在本月26日的瑞士洛桑會議中已達成共識，確定保住舉重項目，但也要求國際舉重總會，必須建立完善的配套措施，嚴防禁藥再度影響奧運的公平性。

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