SBL》破本季分差新高 璞園拉下金酒升老三

強森（右）繳大三元。（記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕璞園今在金酒主場週大開殺戒，強森繳19分、12籃板、12助攻「大三元」，助隊以97：52成功踢館金酒，45分差也創下SBL本季最大分差新高，並且拉下金酒升上第3名。

首節金酒就出現7次失誤，不過靠著佐藍、陳靖寰及塞勒得分，陳靖寰同時達到職業生涯3000分里程碑，第一節結束雙方14分平手。

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次節璞園多點開花，全隊有9人得分單節狂轟30分，半場結束就握有16分領先。易籃後，璞園延續進攻火力，在最後1分多鐘拉出7：0攻勢，金酒僅陳靖寰、塞勒兩人苦追。

末節金酒陷入進攻當機，璞園強森頻頻妙傳助攻，拉出18：0攻勢，金酒則直到陳靖寰倒數4分鐘命中三分彈才開張。

璞園除了強森之外，李啟緯命中4顆三分球飆進16分凱爾也有15分、7籃板，且幾乎全隊都有貢獻，登錄名單中僅彭俊諺沒得分，其他11人都有分數進帳。

金酒部分，由塞勒攻下全隊最高18分、15籃板，陳靖寰也有12分，且團隊失誤高達21次。

陳靖寰（右）完成生涯3000分里程碑。（記者黃耀徵攝）

塞勒（左）攻下全隊最高分。（記者黃耀徵攝）

璞園凱爾。（記者黃耀徵攝）

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