NBA》林書豪被暴龍棄用？ 總教練：繼續給機會

林書豪練習投籃。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上週對老東家尼克砍下20分後，林書豪近4戰再度進攻冷感，前役對黃蜂只上場6分鐘，今天對公牛更是上場20分鐘只得2分，令球迷擔心他在季後賽是否還有出賽空間，不過暴龍總教練納斯（Nick Nurse）賽後表示，他在剩下的比賽還會繼續給林書豪機會。

前天對黃蜂的比賽，主控羅利從踝傷歸隊，范維利特（Fred VanVleet）也上陣達31分鐘，讓第二替補控衛的豪哥上場時間被擠壓，只剩6分鐘，是來到暴龍後新低，而且下半場遭到棄用。

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今天對上東部後段班公牛，豪哥前後獲得將近20分鐘的上場時間，但9投1中僅得2分，三分球5投盡墨，手感再度降到冰點，正負值為「-15」是全隊最糟。

今天暴龍總教練納斯被問到該怎麼處理林書豪的問題，納斯回應：「我要拿他怎麼辦？我會繼續把他扔上場，希望他開始投進一些球，就是這樣，繼續給他機會。希望他下一場投另外10球、下一場投另外9球。」

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