籃球》HBL、UBA冠軍隊出席電影首映會 能仁出怪招對抗超級英雄

ＵＢＡ及ＨＢＬ冠軍隊受邀出席電影首映會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕過往只有HBL奪冠球隊才有看電影的福利，剛出爐的UBA冠軍健行科大與佛光大學，今與能仁家商和南山高中攜手出席超級英雄電影《沙贊》首映會，球員們相當興奮，平常嚴肅的教練也一展笑顏。

首度與球員一同慶功看電影，健行科大教練劉孟竹笑說，「這真的是很難得的機會，畢竟我約他們，球員也都不會來。」

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佛光大學女籃奪得UBA首冠，這次也是第一次受邀出席首映會，教練傅姿伶大讚「球員就是超級英雄」，也特別感謝球員鼎力相助，讓她成為冠軍教頭，得到看電影的福利。

教練和球員今天出席首映會中也各自提到想要的超能力，佛光超級新人陳孟欣希望能夠有運球後投進Logo Shot的神力，她靦腆地說，「這樣要贏球也比較輕鬆啊！」

能仁MVP林彥廷則想要有超群的智慧，「教練常說我們沒帶腦打球，我處理球太魯莽，他常告訴我該怎麼處理會更輕鬆。」

有趣的是，能仁家商拍了一支挑戰《沙贊》超能力的短片，引發熱烈討論，球員祭出吃豆腐的大絕招讓超級英雄都難以招架，能仁後衛高錦瑋回憶當時的場景，「這個挑戰對我們來說很簡單，但外國人會怕，我們還邊拍邊偷吃。」

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