中職》艾銳克解約內幕是與兄弟教頭幹架？經紀人回應了

艾銳克打完兩場就被兄弟宣布解約。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟新洋砲艾銳克只打2場比賽，今天就被閃電解約，兄弟總教練伯納表示，原因是他太注重個人利益而忽略了團隊，對此專門分享中職英文新聞的《CPBL STATS》，稍早聯繫到了艾銳克的經紀人，他發聲明反擊，這個說法完全錯誤。

中信兄弟總教練伯納。（記者陳志曲攝）

傳言內幕是昨天8局下半，兄弟教頭伯納下令要艾銳克執行犧牲短打，但是最後短打失敗，結果兩人在休息室發生肢體衝突。

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艾銳克經紀人Michael Bonanno對此不願多作回應：「我們不會澄清關於總教練試圖與艾銳克發生肢體衝突的傳言，事實和意外就是導致艾銳克被解約的原因。」

他表示：「任何說艾銳克把個人利益凌駕於團隊之上的言論是完全錯誤的，我過去擔任艾銳克的經紀人7年、超過800場比賽，他從未有過和隊友、教練和管理層不合的問題，他尊重比賽，不會質疑高層的決策，他情緒上對贏球的渴望也證明他是位成功的職棒球員。」

「很遺憾聽到有任何人質疑艾銳克的人格，他還要我轉告給台灣的大家：『謝謝兄弟球團、台中市、還有支持我的球迷，讓我有機會在這裡打球，最重要的是，謝謝隊友歡迎我加入這個大家庭，你們都太棒了，會想你們的。在台灣的經驗雖然很短暫，但我真心很愛這裡。』」

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