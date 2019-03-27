中職》許基宏替補建功、林智勝再見安 中信兄弟逆轉勝桃猿

林智勝敲出再見安打，隊友上前慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟前一晚延長賽惜敗給Lamigo桃猿，今天馬上逮到機會扳回一城，9局以前雖一路落後，但9局下猛灌4分逆轉，其中剛上一軍的許基宏替補擊出追平分安打、林智勝再見安至為關鍵，幫助中信兄弟7:6逆轉勝，林智勝賽後獲MVP。

因洋砲艾銳克遭解約，許基宏今天稍早才升上一軍和球隊會合，此役並未先發，7局下代打吞下三振。9局下，猿隊守護神陳禹勳後援失手，陳子豪、林書逸連續兩支二壘打先搶1分，代打周思齊獲保送，兩出局後再次輪到許基宏，他面對洪聖欽擊出右外野方向二壘安打，一棒將比分追平，猿隊選擇故意保送彭政閔後，輪到林智勝一棒當英雄。

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林智勝敲出再見安打。（記者廖耀東攝）

許基宏說，第1打席他本已擬定策略，但真正上場之後節奏完全不對：「三振下來之後，勝偉賢拜跟我說，要趕快把剛剛三振忘掉，想自己好的打擊感覺。當時我想，若有再次機會，要想辦法延續攻勢，很開心9局時做到了。」

今天剛被叫上一軍的許基宏擊出關鍵追平二壘安。（記者廖耀東攝）

林智勝當英雄，接受全場歡呼，他說：「前面幾個打席沒掌握好，自己也覺得可惜，打擊教練認為我其實沒問題，要我按照自己的模式攻擊，最後也才有好的結果。」

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