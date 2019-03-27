中職》林智勝賽後道歉逼哭象迷！ 「4年來很抱歉」（影音）

「大師兄」林智勝敲出再見安打，與敲出追平安打的許基宏互擁。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕林智勝今晚在台中洲際棒球場擊出再見安打，率領兄弟7：6氣走桃猿，他獲選賽後MVP，在頒獎台上感性向廣大球迷致歉：「來兄弟這4年我沒有好好地做好，很抱歉，今年我會很努力，把你們帶向總冠軍。」

林智勝在2016年以總值3年4500萬元加盟中信兄弟，成為自由球員轉隊成功第一人，但是3個球季都沒有奪下總冠軍，2017年兄弟發生「五虎將風暴」，林智勝被冰到冷凍庫，球季大部分時間都待在二軍，另外蔣智賢、張正偉與陳鴻文則被釋出。

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這兩年陷入大低潮，林智勝今年初仍獲得1+1續約，續留中信兄弟，他今天賽後感性表示：「我要謝謝吳大哥，在這兩年，還好有球迷和吳大哥的鼓勵，我愛你們！」

林智勝這番誠懇發言讓許多象迷感動：「過去不管怎樣都過去了，加油」、「哭了 浪子回頭」、「今年一起拋彩帶」，也有球迷好奇：「吳大哥是誰？」

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