卡達公開賽》逆轉中國世青冠軍 林昀儒殺進正賽32強

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕近況絕佳的17歲台灣小將林昀儒，今晚在2019年卡達公開賽男單資格賽最後一輪，以4:1擊退2017年世青冠軍中國新生代好手薛飛，完成甜蜜復仇，闖進正賽32強。

上週剛奪下阿曼公開賽男單、男雙及混雙3座冠軍的林昀儒，轉戰白金系列的卡達公開賽依賴銳不可當，他在資格賽首戰先以直落四完封奈及利亞選手歐莫塔尤，再以4:2力退德國好手孟格爾。

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世界排名26的林昀儒在2017年奧地利及去年卡達公開賽21歲組賽事，兩度遭遇薛飛都吞敗仗，今天首局也以8:11失守，但他在第二局隨即回神，很快以11:6扳回一城。

關鍵第三局，林昀儒克服6:10的逆境，在化解4個局點後，以13:11逆轉戰局，也重創對手士氣，隨後再以11:4、12:10連下兩局，拿下對戰首勝。

世界排名19的莊智淵在資格賽最後一輪，和中國小將周啟豪激戰至決勝局，可惜錯失4:0完美開局，最終以9:11遭逆轉，無緣晉級32強。

莊智淵（資料照，取自國際桌總官網）

女單方面，世界排名26的陳思羽，先以直落四解決同胞林家瑄，再以4:1收拾世界排名62的新加坡林葉，拿到正賽門票。

陳思羽（資料照，取自國際桌總官網）

另一名國泰女將鄭先知也有出色表現，她先以4:1擊退排名57的新加坡好手曾尖，再以4:3扳倒世界排名一度高居12的德國直拍名將單曉娜，晉級正賽32強。

世界排名37的陳建安，也連斬南韓金大宇、法國新秀阿庫祖，最後一輪再以直落四輕取世界排名28的印度好手賈納納塞卡倫，躋身32強。

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