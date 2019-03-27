棒球》蔡仲南、林英傑「合體」 前興農隊友都回業餘執教

蔡仲南（右）與林英傑曾在職棒興農牛同隊，如今分別在南華大學和台壽保棒球隊執教。（台中市台灣人壽成棒隊提供）



〔體育中心／綜合報導〕台中市台灣人壽成棒隊今天南下嘉義，與甫獲大專盃第4名的南華大學棒球隊交手，為即將於4月中登場的春季聯賽進行熱身賽，也讓前興農牛老戰友蔡仲南、林英傑等人再度「合體」。

在春季聯賽的賽制部分，社會甲組與大學甲組預賽分屬不同組別，除非晉級複賽或資格賽才有交戰機會，今天熱身賽是2隊成軍以來首次交手，台壽保前8局取得領先，但9局下遭南華大學逆轉而落敗。由於是熱身賽，雙方比賽過程中的失誤或守備瑕疵，都成為檢討得失的收穫。

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此次熱身賽邀約主要是大專盃期間，現任南華大學總教練的「阿甘」蔡仲南與台壽保總教練廖剛池在台體大相遇時促成，今天開打前，廖總還特別詢問南華大學棒球隊成軍過程及練球環境。

南華大學棒球隊成軍僅第3年，成立時是以同體系的普門中學為班底，由當時在普門中學棒球隊任教的蔡仲南負責籌組，因此，這支球隊就在阿甘全程參與下誕生。

南華大學棒球場設備完善，除了具有夜間照明設備的球場，還設有1座小球場、室內練習場、重訓室，因有完善硬體設備，近2年也吸引韓職KT巫師固定到校進行1個月春訓。

南華大學棒球隊為補強教練團，在蔡仲南與郭健瑜2名教練之外，去年底還網羅前興農隊友許國隆，而從南華進入職棒的球員則有目前效力桃猿隊的翁瑋均。

恰好2隊教練團都有前興農牛成員，蔡仲南2002年加入牛隊時的投手教練就是廖剛池，羅松永教練則是阿甘當時的隊友；2005年，許國隆與鄭達鴻加入牛隊，郭健瑜則是2009年加盟牛隊，而林英傑2009年披上興農戰袍時，阿甘也還是隊友，到了2010年，阿甘則成為他的投手教練。

昔日強投和老戰友齊聚一堂，話題卻已是如何幫助旗下選手增進球技，往最高殿堂發展。廖剛池也囑咐阿甘，如果隊上有優秀選手，在挑戰職棒前也可推薦到台壽保磨練，讓好手繼續有棒球舞台可以發揮。

許國隆（左）與羅松永目前分別在南華大學和台壽保棒球隊執教。（台中市台灣人壽成棒隊提供）

南華大學和台壽保棒球隊進行熱身賽，前牛隊戰友相見歡。（台中市台灣人壽成棒隊提供）



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