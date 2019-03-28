環台送暖第七天 63名企業菁英捐贈3所國小共30名學童獎學金

〔記者廖聿偉／台北報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今進入第7日行程，63名環台車友從羅東出發途經風景優美的東北角到基隆，全長共約90公里左右。

環台車隊開始展開北部的騎行，車友們讚嘆寶島處處都有美景，雖然基隆市長林右昌在備詢無法親自到場，但車隊還是捐贈了基隆3所國小共30名學童獎學金，用行動來證明對寶島每一寸土地的熱愛，而且經過連續7天騎乘後，隊友間也慢慢有了經過戰鬥後產生的友誼，晚上還相約到基隆廟口享受美食。

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獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行從今起展開往北部的行程，今天適逢天氣放晴，車友們騎乘在風景優美的東北角海岸線，中午並且在福隆遊客中心大啖著名的福隆火車便當，宜蘭的好山好水，讓車友不禁讚嘆，「台灣真是一個寶島，要自己這樣一步一腳印沿路騎乘後，才會對寶島的美景能有如此深刻的感受。」

基隆社也在中途為車友發送冰毛巾、水煎包和水果，讓63名車友精神為之一振。

車隊今到終點基隆市政府海洋廣場舉行捐贈獎學金儀式，雖然與部份車友熟識的基隆市長林右昌因為在市議會備詢而無法親自到場，但委由參議楊桂杰和教育處副處長陳淑貞全程參與車隊的捐贈儀式，而獲得獎學金的3所學校的校長也全都親自參與。

鐵騎環台車隊車友之間經過8天相處後，感惰已經愈來愈融洽，明天第9天起將一連到台北市、新北市和桃園市的緊湊拜會兼騎乘的「硬斗」行程，總召楊崇銘說：「目前63名車友狀況一切正常，大部份車友也都慢慢習慣騎乘的感覺，隊友之間的戰鬥感情也愈來愈好，大家還相約到基隆夜市消費促進觀光，相信我，等大家騎完11天之後，第12天大家回到家之後，都還會想念一早起床之後牽著車子準備去騎車的感覺。」

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