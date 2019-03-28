日職》「王柏融就像大谷翔平」 栗山監督新書真情告白

栗山監督（右）撰書認為王柏融（左）赴日和大谷翔平赴美有其相同歷史意義。（資料照，記者林正堃）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿明在札幌巨蛋迎接開幕戰，「台灣大王」王柏融的日職生涯正式展開，身肩中職最強打者、成功行使旅外自由球員制度第一人等重擔，看在監督栗山英樹的眼中，大王如同子弟兵大谷翔平挑戰大聯盟，有其相同歷史意義。

在栗山監督今年1月出版的新書中，大王加盟火腿的隨筆占了約3頁篇幅。栗山說，從2018年火腿和桃猿友誼系列賽起，就假想著未來球隊網羅大王的可能。即便火腿外野陣容相對完整，「大王是那種毫無疑問會讓人想要的外野手。」

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那年交流戰開打前夕，火腿球團贈送桃猿全隊手寫繁體中文的歡迎卡，其中給大王的卡片上寫著，「非常感謝您來到這寒冷的北海道，希望您能好好享受在這裡三天短暫的時間，我們北海道人都支持您！」最後埋下伏筆寫道，「Your Dreams Come True。」

「透過肌膚感受的東西是最重要的，我很驕傲球團全體同仁盡心盡力款待來客。」栗山書中回顧，透過入札制度爭取王柏融時，球團有覺悟若單純用錢拚輸贏，肯定拚不贏人家。後來火腿脫穎而出，栗山認為大王一定有考量錢以外的因素，「我更加確信，打動人心就是一個『誠』字。」

台灣將大王託付給火腿「責任重大」

去年12月，栗山和球團社長竹田憲宗、總經理吉村浩飛來台灣，舉辦盛大的入團記者會。儀式中，栗山為王柏融披上99號球衣，坐在一旁觀察大王面對大陣仗的媒體。

栗山回想那場記者會，認為大王對發問毫不閃躲，也沒有無意義的言論，而是一句一句，用自己的言語謹慎應答，彷彿訴說他對棒球的真摯態度，「這讓我更加確定，球隊拚了命網羅他是正確的選擇。」

王柏融在記者會中表示會盡量表現，讓往後學弟和台灣選手更有機會赴日發展。栗山重新感受大王背負中職首次入札轉戰海外的重大責任和使命必達的覺悟，「雖然是刻意比較，台灣的王柏融赴日和日本的大谷翔平赴美，這兩件事情的某種程度上，可以說是有相同的歷史意義。」

栗山寫道，一年前他心裡想著「大谷翔平就拜託你們了」，如今換他們收下王柏融，「我能想像台灣的人們一定也有同樣的心情和想法，火腿責任重大，然後能跟被寄予厚望的他一同打拚，沒有比這個更開心的了。」

對於大王的加盟，栗山監督認為火腿責任重大。（資料照，記者陳志曲攝）

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