MLB》達比修有想在37歲退休 「人生不能一直打棒球」

達比修有。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕上季因手傷影響表現的芝加哥小熊日籍投手達比修有，今年球季將以二號先發身分出發。他近日接受日媒專訪時坦言，目前規劃只想投到37歲就退休，想陪伴家人、小孩。

達比修有去年和球隊簽下6年1.26億美元的大約，但受到右手肘傷勢影響，整季只出賽8場，留下1勝3敗防禦率4.95的成績。今年球季力圖振作，順利擠進開季名單，將擔任二號先發，新賽季首戰將在美國時間30日面對前東家遊騎兵。

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達比修有在日職打拚6年，在大聯盟也待了7年，職業生涯總計13年，他和小熊隊的合約將在2023年到期，屆時年紀為37歲，但達比修有卻坦言到時會考慮退休。

日本媒體《Sponichi annex》專訪問到，這份合約走完，就打了19年的職業生涯、屆時為37歲，會繼續打棒球嗎？

達比修有則說不會，當他在37歲時退休後，還有40年、50年的人生，最後10年、20年覺得身體無法好好動了，「人生沒有這麼多時間一直在打棒球。」達比修有指出，事情總有變化，「像是經濟不好的狀況下，小孩又出生了，想表現給孩子看。但不打球的可能性有95％。」

達比修有也說，「球季中必須要離開家人，大聯盟比賽移動也很辛苦，沒有休息，而且那時候孩子也大了，想陪小孩子一起做事。正因為如此，今年球季我會全心專注，每天盡力而為。」

達比修有。（資料照，美聯社）

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