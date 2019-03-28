MLB》被球員們公認最過譽 強打哈波無言

費城人強打哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《The Athletic》昨公布調查，有62％的選手認為費城人強打哈波（Bryce Harper）是最被高估的球員。哈波今天對此回應，「不知該說什麼。」

《The Athletic》昨公布調查，有多達62％的球員認為哈波是最過譽的選手，第二名的藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）才獲4.1％的選票。

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《今日美國》報導，哈波表示，「我真的不知該說什麼，意思是我沒有答案，沒有任何想法。」他提到，「我知道ESPN曾做過類似的調查，但隔年我就奪得國聯MVP，所以我不清楚。也許今年就會再做到。我們等著看吧。」

現年26歲的哈波生涯六度入選明星賽，曾在2015年奪得國家聯盟MVP，該年也以42轟獲得國聯全壘王。上季在國民繳出34轟、100分打點、打擊率0.249表現。

哈波季後成為自由球員，沒有留在國民，而是和費城人簽下13年3.3億美元的超級大約。

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