足球》德甲轉會費紀錄排行前十 8個是拜仁

效力馬德里競技的赫南德斯與拜仁簽下5年合約，並於季末將正式加盟拜仁，8000萬歐元轉會費為德甲的新紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬德里競技的法國後衛赫南德斯（Lucas Hernandez）確定與拜仁慕尼黑簽一份為期5年的合約，轉會費高達8000萬歐元，此費用不只打破拜仁隊史紀錄，更成為德甲第1高，比第2托利索（Corentin Tolisso）的紀錄高出將近兩倍，德甲紀錄前10名中，拜仁就佔有8個。

（一）赫南德斯：2019年馬競至拜仁，轉會費8000萬歐元。

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（二）托利索：2017年里昂至拜仁，轉會費4150萬。

（三）馬丁尼斯（Javi Martínez）：2012年畢爾包競技至拜仁，轉會費4000萬歐元。

（四）胡梅爾斯（Mats Hummels）：2016年多特蒙德至拜仁，轉會費 3800萬歐元。

（五）比達爾（Arturo Vidal）：2015年祖文特斯至拜仁，轉會費3700萬歐元。

（六）格策（Mario Götze）：2013年多特蒙德至拜仁，轉會費3700萬歐元。

（七）德拉克斯勒（Julian Draxler）：2015年沙爾克04至狼堡，轉會費3500萬歐元。

（八）帕瓦德（Benjamin Pavard）：2019年斯圖加特至拜仁，轉會費3500萬歐元。

（九）桑切斯（Renato Sanches）：2016年本菲卡至拜仁，轉會費3500萬歐元。

（十）許爾勒（André Schürrle）：2015年切爾西至狼堡，轉會費3200萬歐元。

原德甲轉會紀錄為托利索的4150萬歐元。（資料照，路透社）

格策於2013年轉隊至拜仁，被當時多特球迷視為叛徒。（資料照，路透社）



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