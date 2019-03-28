MLB》少了金布瑞 紅襪新賽季暫不指名終結者人選

紅襪總教練柯拉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕冠軍紅襪隊去年季後不續約終結者金布瑞（Craig Kimbrel），新賽季的關門人選遲遲未定。總教練柯拉（Alex Cora）表示，目前沒打算指名誰擔任終結者人選。

大聯盟官網報導，柯拉表示，「沒有打算指名誰擔任終結者。」他說，「我一直都在說這事，明天我們會看到將如何做。我覺得不錯。」

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柯拉被問到為何他選擇不透露他的比賽計畫，他對此則說，「我認為自己想做的事情和其他人有些不同，我猜其他人的做法和我不同。我不認為你必須遵循某種固定或腳本的方式來做事，或是分享相關資訊。」

紅襪後援投手巴恩斯（Matt Barnes）、貝瑞瑟（Ryan Brasier）可能是終結者人選，但松柏格（Tyler Thornburg）、漢伯利（Heath Hembree）、沃克曼（Brandon Workman）也有機會爭取終結者一職。

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