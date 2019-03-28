NBA》6年75億！拓荒者今夏有望頂薪續留陣中基石

明星後衛里拉德今夏很有意願與拓荒者提前續約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者前天（26日）在主場擊敗布魯克林籃網後，成為西區第4支晉級季後賽球隊，但陣中大將接連受傷，也為季後賽蒙上陰影，不過今終於有好消息，招牌球星里拉德（Damian Lillard）傳出今夏有很強的意願以頂薪與球團提前續約。

根據勞資協議，里拉德今夏最多能與拓荒者隊續簽一份為期4年總價值1.99億美元（約60億新台幣）的合約；再加上現有合同還剩2年6100萬美元，如果今夏拉德提前續約，那他將身揹一份6年2.5億（約新台幣75億）的天價大約。

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拓荒者確定將連6年殺進季後賽，但前天主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）卻在比賽中受重傷，加上明星後衛麥考倫（CJ McCollum）也還因膝傷持續缺陣中，想擺脫季後賽10連敗的尷尬記錄，恐怕有難度。

不過即使如此，《ESPN》Brian Windhorst記者今指出，陣中一哥里拉德似乎仍有意和球隊續約。2012年首輪第6順為被拓荒者挑中的里拉德，本季迎來他在波特蘭的第7年，而如果里拉德能入選今年最佳陣容，就能符合「指定老將續約條款」，將有權利獲得4年頂級延長合約。

而雖然拓荒者老闆保羅艾倫（Paul Allen）去年因非霍奇金氏淋巴瘤的併發症過世，讓拓荒者的未來充滿不少變數，不過Windhorst透露，里拉德認為自己現在在拓荒者很開心，對於球隊目前的陣容也很滿意，希望能未來能繼續留在波特蘭。

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