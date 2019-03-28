MLB》爛約大盤點 金鶯盲砲、陳偉殷、艾斯柏瑞都上榜

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季即將在明天開始，而外媒《Bleacher Report》的作家Andrew Gould就在稍早整裡出了進入新球季的十大爛約，其中陳偉殷榜上有名。

第一名是金鶯隊的重砲手戴維斯，在場上是負貢獻的他與金鶯之間還有多達4年6800萬美元的合約。第二名是近年急速衰退的準名人堂一壘手普侯斯，他跟天使隊之間尚有3年8700萬美元的合約。第三名是老虎隊前MVP卡布雷拉（Miguel Cabreara）剩餘的5年1.54億美元。

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而洋基隊的艾斯柏瑞居於第四，在加入洋基後他一直因傷所困，去年因腹斜肌和髖關節傷勢整季缺賽。不過好消息是他最近已經開始進行棒球活動，但洋基在未來兩年還需要支付他4300萬美元。

第五名是洛磯隊戴斯蒙（Ian Desmond）的3年3800萬美元。第六是去年動了手肘手術，至今仍在復元中的的奎托（Johnny Cueto）的3年6300萬美元。第七是今年因腳傷將錯過大半球季的大都會古巴重砲賽斯佩達斯（Yoenis Cespedes）的兩年5850萬美元。

第八則是陳偉殷，他與馬林魚之間尚有2年4200萬美元的合約。春訓調整狀況不佳的他開季將從牛棚出發。不過馬林魚可以靠著限制陳偉殷的局數來避免2021年1600萬的條件選擇權被觸發。

第九和第十則是老虎隊的齊默曼（Jordan Zimmermann）與小熊隊的海沃德（Jason Heyward）。

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