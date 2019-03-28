日職》王柏融 VS.山岡泰輔 兩人曾在U21世界盃對決

火腿「大王」王柏融（左）、歐力士先發山岡泰輔（右）。（資料照，記者林正堃、廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕日本職棒新球季明天點燃戰火，日本火腿首戰歐力士，火腿「大王」王柏融可望進駐中心打線，完成生涯日職初登場，歷史性的首打席，預計遭遇對方先發投手山岡泰輔。說到山岡泰輔，可是與台灣相當「有緣」，還曾在國際賽與王柏融對決過。

山岡泰輔是2013年U18世界盃、2014年U21世界盃、2015年亞錦賽日本隊國手，3度來台征戰，其中U21世界盃冠軍戰台日大戰，第8局山岡泰輔登板中繼，被王柏融擊出高飛犧牲打，王柏融打下該役台灣隊第9分，最終台灣就以9:0擊敗日本封王。

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值得一提的是，明天火腿開幕戰先發投手上澤直之，也是當年U21世界盃日本隊國手，同為U21世界盃國家隊戰友的田口麗斗、近藤健介、鈴木誠也，如今已是日職一線球星。

山岡泰輔現年23歲、廣島人，身高僅172公分，右投的他最快球速可飆到152公里，2016年選秀歐力士第一指名選進，去年出賽30場其中23場先發，戰績7勝12敗4中繼、防禦率3.95、每局被上壘率1.27，146局被敲21轟，為去年洋聯挨最多轟投手，今年推測年薪4500萬日圓。

歐力士先發山岡泰輔。（資料照，廖耀東攝）

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