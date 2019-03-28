NBA》今夏五大咖動向 美媒預測杜蘭特、厄文合體去紐約

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天，勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）、塞爾提克後衛厄文（Kyrie Irving）、黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）、雷納德（Kawhi Leonard）都能成為自由球員，高喊「賣我」的鵜鶘一哥A.戴維斯（Anthony Davis）也備受關注。美國媒體《Bleacher Report》分析，杜蘭特、厄文最有可能一起去紐約尼克。

A.戴維斯。（資料照，法新社）

《Bleacher Report》列出5大球星下個賽季可能會改披新球衣，第一位是A.戴維斯，他在今年1月要求鵜鶘把他交易後，一度傳出湖人有意願，但最後沒有達成。該媒預測，A.戴維斯還是有可能會被交易至湖人。

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杜蘭特。（資料照，今日美國）

第二位是勇士球星杜蘭特，他在去年11月和隊友D.格林（Draymond）發生口角衝突，當時就有一名勇士球員推測，「杜蘭特可能不會回來了。」《Bleacher Report》預測，杜蘭特將會離開勇士，和尼克簽下大約。

厄文。（資料照，法新社）

第三位則是厄文，他今年夏天有權可跳出合約，而且塞爾提克本季內部問題不斷，厄文還被傳出其領導能力被質疑、和隊友漸行漸遠等傳聞。因此厄文有可能會進入自由市場。該媒預測，厄文也會以大約，追隨杜蘭特加盟尼克。

雷納德。（資料照，美聯社）

至於暴龍明星前鋒雷納德，《Bleacher Report》分析，快艇有足夠的薪資空間，加上他是南加州人，快艇對他而言具有吸引力。若暴龍能在今年奪冠，或許能留住雷納德，否則他可能會去快艇。該文預測，雷納德將可能和快艇簽4年大約，包含第三年的球員選擇權。

沃克。（資料照，美聯社）

最後則是沃克，他今年夏天會成為自由球員，是獨行俠首要的補強目標，而且黃蜂連續3年都沒有打進季後賽，ESPN更把黃蜂未來戰力評比在第30名，加上若留住沃克，黃蜂隊可能會碰上奢侈税的問題。《Bleacher Report》預測，沃克會加入獨行俠，和超級新秀東契奇（Luka Doncic）、明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis） 一同拚戰。

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