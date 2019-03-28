NBA》柯瑞、杜蘭特轟56分 率勇士末節「一波流」擊敗灰熊

「萌神」柯瑞（中）今得到28分。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金州勇士今在客場碰上西部弱隊孟斐斯灰熊，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）砍進6顆三分球，杜蘭特（Kevin Durant）前10次出手全數命中，攜手率衛冕軍以118：103擊敗灰熊，戰績51勝23敗再次領先金塊的50勝23敗，獨享西部龍頭寶座。

勇士在末節一度被灰熊超前領先，但杜蘭特連拿7分接管戰局，率隊在最後打出26：10猛攻，於客場踢館成功。

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柯瑞出手20次命中7球，包括三分球10投6中、罰球9投中8，斬獲28分外帶10籃板、7助攻；杜蘭特手感不輸柯瑞，前10次出手全數命中，最終13投12中，包括1顆三分球及罰球3罰全進，攻下28分，卡森斯（DeMarcus Cousins）繳16分、9籃板及6助攻，湯普森（Klay Thompson）進帳13分。

灰熊表現最佳為瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）繳出27分、13籃板，主控康利（Mike Conley）22分、8助攻，卡柏克洛（Bruno Caboclo）17分、13籃板，但灰熊在末節遭勇士「一波流」拉開比分，戰績30勝45敗，居西部第13名。

勇士「萌神」柯瑞（中）今得到28分。（美聯社）

勇士杜蘭特。（美聯社）

灰熊中鋒瓦倫丘納斯（左）得到27分。（美聯社）

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