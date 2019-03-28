NBA》早知道一眉哥會走！「表弟」點出背後原因

「鵜鶘雙塔」A.戴維斯、卡森斯沒有合作多久就拆夥。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）拋出「賣我」震憾彈，不過球隊沒能成功達成交易，交易大限結束後他仍續留鵜鶘，而勇士隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今透露，去年夏天鵜鶘沒和他續約時，他就知道AD早晚會離開紐奧良。

鵜鶘在2016-17球季完成重磅交易，盤來聯盟頂級中鋒卡森斯與A.戴維斯組成「鵜鶘雙塔」，不料兩人才沒合作多久，27歲的表弟上季因左腿跟腱斷裂提前報銷，而他成為自由球員卻乏人問津，連原母隊鵜鶘也悶不吭聲，最後才以一年530萬美元（約新台幣1.6億）價碼、低薪加盟勇士。

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之前就有報導指出，鵜鶘球團留不住卡森斯，讓一哥A.戴維斯相當不滿，因為過去他就曾建議球隊應該想辦法留住表弟。而鵜鶘隊記者David M.Grubb當時就預言，這件事恐怕將會讓A.戴維斯2019年球季續留鵜鶘的計畫生變，果不其然一眉哥今年1月底就拋出「賣我」震撼彈。

卡森斯今在接受《Yahoo Sports》記者Chris Haynes採訪時，主動透露當鵜鶘下了不跟和他續約的蠢決定後，他就知道他們連AD也留不住了。

「我之前就已經跟AD談過，所以很早就知道之後會發生什麼事了，」卡森斯說道，「AD把經紀人換成保羅（Rich Paul）時，就代表他已經做了相當大的決定，這樣都看不出來的人大概就是瞎了吧！」

卡森斯最後選擇以底薪加盟勇士。（資料照，今日美國）

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