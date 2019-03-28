MLB》美作家大膽直言 衛冕軍紅襪終將讓人失望？

紅襪隊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕每年只會有6個分區冠軍以及4張外卡能殺進季後賽，而最後只有一隊會拿下冠軍，這也代表這有些球隊的結局會不如人意。《Yahoo Sports》的五位棒球作家就分別選出了他們認為在2019年會讓大家失望的隊伍。

Chris Cwick：勇士隊

勇士去年打出了經驗眾人的佳績，但是他們今年休季除了補進唐納森（Josh Donaldson）以外沒有顯著的補強操作，今年一樣還是得靠年輕球員來帶領他們前進。在同區的國民、費城人、大都會都大肆補強的情況下，勇士要能連兩年從國聯東區出線難度很高。

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Liz Roscher：小熊隊 小熊隊去年打下95勝但是在外卡戰就被掃地出門，休季沒有得到真正對比賽有影響力的球員。獲許他們會想依靠達比修有和布萊恩（Kris Bryant）的反彈，但是在紅雀與釀酒人都致力於陣容升級，反而小熊在陣容上幾乎毫無變化。 小熊隊。（資料照，美聯社） Mark Townsend：印地安人 同區球隊都還在重建的行列當中，而印地安人有望蟬聯分區冠軍。但是他們沒有在休賽季增添與洋基、紅襪、太空人對抗的籌碼，在季後賽很可能無法走的長遠。 Kevin Kaduk、Mike Oz：紅襪 棒球很難聯霸。而且在當今最出色的終結者金布瑞（Craig Kimbrel）離開之後，紅襪的牛棚陣容就是阻止他們再次拿下世界大賽冠軍最大的絆腳石。紅襪表示他們不願意在後援投手身上投注過多資源，可以等到夏天來臨時看他們還會不會堅守立場。

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