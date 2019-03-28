NBA》西河大三元及P.喬治31分 雙星發威助雷霆逆轉勝溜馬

西河（圖左2）本場繳出大三元和亞當斯（圖右）貢獻2512籃板。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況極差的雷霆於主場迎戰同樣狀況不佳的溜馬，雷霆靠著「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）單場大三元，以及P.喬治（Paul George）轟下全場最高31分的表現下，終場以107：99擊敗東部排名第4的溜馬，溜馬即便靠著波丹諾維奇 （Bojan Bogdanovic）投進6記外線，並攻下28分的帶領，還是無法突破雷霆主場。

第2節溜馬單節27：16的比數，使上半場溜馬還能以54：45取得9分領先，但是雷霆在第3節一波24：0的攻勢逆轉場上局面，自此沒讓雷霆再落後過，一路領先到最後並拿下本場勝利，最終雷霆於主場以107：99擊退來訪的溜馬。雷霆上半場本只有39%的慘淡投籃命中率，但下半場手感回溫才在第3節逆轉比分並奪下這場重要的勝利。

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雷霆的魏斯布魯克本場繳出下17分11籃板12助攻，這是他本季第29次，也是生涯第133次的大三元表現，P.喬治貢獻的31分為全場最高分，「水行俠」亞當斯 （Steven Adams）攻下25分外帶12籃板的雙十演出，J.葛蘭特（Jerami Grant）則挹注19分7籃板4助攻，包含投進5顆3分球。

溜馬的波丹諾維奇全場3分球9投中6，攻下全隊最高的28分，板凳出發的沙波尼斯（Domantas Sabonis）貢獻18分10籃板的雙十表現，中鋒M.透納（Myles Turner）本場得到12分14籃板，並送出4記封阻。

雷霆賽前狀況不佳，近6場比賽輸掉5場，對正在搶西部排名的雷霆來說，這場勝利就像及時雨般重要，保住西部第7的位置，並與第6的爵士僅有半場勝差（今日爵士的賽前戰績）。溜馬賽前近況也不佳，近5場比賽則是輸掉4場，排名則是維持在東部第4。

雷霆的P.喬治（圖右）轟下本場最高31分，溜馬的沙波尼斯（圖左）貢獻18分10籃板。（美聯社）

波丹諾維奇（圖右）攻下全隊最高的28分，包括9投中6的3分球。（美聯社）

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