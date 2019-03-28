MLB》不只是捏飯糰 一朗口中「最努力付出的妻子」

一朗（左）在引退記者會說妻子弓子（右）是最努力為他付出的人。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕鈴木一朗在引退記者會表示，妻子鈴木弓子是最努力為他付出的人，每當主場比賽前，他會在休息室吃著妻子手做的飯糰。看似簡單的飯糰，其實從食材選擇、製作時的各種外在條件上，也有近似一朗在球場上的挑剔。

據日本雜誌「女性セブン」報導，弓子製作飯糰的米，都是向美國某家高級日本料理店，還有山形縣的同一戶農家訂購，然後會考慮當日氣溫決定米的泡水時間，以便煮出軟硬度和每次相同的米飯。

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弓子講究的不只有飯糰。一朗還沒結婚時有點挑食，不吃蔬菜。弓子為了幫一朗改善飲食習慣，會以準備就緒的食材用微波爐和果汁機調理，將蔬菜弄成方便食用的形式端上桌，並向一朗逐一介紹，「這個蔬菜含有ｘｘｘ的營養成分，對身體的ｘｘｘ很好唷。」直到說服一朗吃下肚為止。

專跑大聯盟的日本記者古内義明表示，一朗對食物非常講究，「他非常不喜歡浪費時間在不同菜單上，客場遠征時，他會去一家叫做加州比薩坊的義大利料理的連鎖店，吃著同一份菜單。弓子完全掌握一朗對食物的所有喜好。我有聽過如果一朗要回家吃飯，她會追蹤進入球場和比賽結束的時間，計算出準備餐點的時機。」古内說。

邊觀戰邊做菜 保持最新鮮狀態

每頓晚餐有8到9道菜，全部都是弓子親手料理。為了滿足講究新鮮食材的一朗，弓子會邊看比賽狀況邊做菜。

「弓子有學過運動營養學，從東西方料理到法國、義大利料理都很拿手。上菜時甚至還會去計算每道菜的食用時間。」古内說，「早餐的吐司也是如此，快要吃完第一片時，正好第二片烤好上桌。麵包的話，好像是從一朗喜歡的一家亞利桑那州的麵包店冷凍直送來的。」

弓子不惜一切辛勞提供最完美佳餚。一名熟識一朗的人透露，為了保持同樣口感，弓子自己開著車跑數家超市購買新鮮食材，「好像還會去魚市場買下整條有1公尺大的魚，自己在家處理。」

如此無微不至的料理手腕，完全征服了挑剔的胃，無論一朗多晚回家，都能吃到弓子的菜。因此在引退記者會中，一朗說最為他付出的莫過於弓子，也坦言退休之後，希望妻子能好好休息一下。

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