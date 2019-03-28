NBA》暴龍季中補強失敗？ 外媒點名M.加索、林書豪

林書豪（左）、M.加索。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍本季在交易大限前，用三換一交易來明星中鋒M.加索（Marc Gasol），加上補進台裔後衛林書豪，原先盼能增強球隊戰力，但磨合未如預期。外媒認為，補進M.加索雖然增加暴龍的三分球能力，但可能會降低團隊進攻籃板、以及板凳深度。

暴龍當初用中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、C.J.邁爾斯（C.J. Miles）、D.萊特（Delon Wright）向灰熊換來M.加索。而轉隊至灰熊的瓦倫丘納斯越打越出色，每場平均有19.3分、10.2籃板的好成績；D.萊特本季的場均得分也從6.9分增加至10.8分。

請繼續往下閱讀...

《加拿大雅虎》在26日撰文指出，M.加索是聯盟中傳球第二好的中鋒，僅次於金塊明星約基奇（Nikola Jokic），他的加入讓暴龍相關的傳球數據都上升，讓暴龍場均傳球次數暫居第五，助攻次數也排在第五，助攻得分數則排在第三。

M.加索加入暴龍後，主要受益者是當家後衛羅利（Kyle Lowry），他在M.加索傳球後的投籃命中率為58％，而另名暴龍球員N.鮑威爾（Norman Powell）則有56％。自從交易來M.加索後，暴龍團隊三分高達40.2％是聯盟最佳，他也可擔任外線射手，M.加索轉戰暴龍18場比賽中，傳球助攻讓隊友投進41顆三分。

但更多的傳球和助攻不代表進攻效率會更好， 暴龍陣容有M.加索的情況下，進攻效率為111.8，比瓦倫丘納斯還在時的113.3還低。該文認為，有時候簡單的方式更有效，不過M.加索的加入讓暴龍更加平衡，可從外線發動進攻。暴龍隊先前的季後賽，對手只要困住羅利、德羅森（DeMar DeRozan），就讓暴龍很難適應，因為前場沒有像M.加索一樣的進攻組織者。

《加拿大雅虎》分析M.加索加入暴龍的利弊，M.加索會讓暴龍增加內線得分、以及防守籃板，但相對地減少了進攻籃板和板凳深度，M.加索日前對雷霆之戰只攻下2分，全場只出手1次，這是他職業生涯11年首次，而且他很少有二波進攻，當瓦倫丘納斯在球隊時，暴龍的二波進攻得分排在第14，但M.加索加入後，暴龍二波進攻降到第28。

更大的問題在於替補，暴龍當初以三換一換來M.加索，還補進林書豪，填補D.萊特的空卻，但這看起來是個損失。D.萊特雖然不穩定，但至少防守上有效用。而林書豪轉戰暴龍的前7場比賽，一顆三分都沒進，有可能會跌出暴龍的輪替陣容。當羅利、控衛范維利特（Fred VanVleet）都受傷時，林書豪的掙扎表現也被放大。

暴龍希望在麥考（Patrick McCaw）、米克斯（Jodie Meeks）等人之中找到穩定的射手，但他們都不太穩定。

該文提到，另個問題在於大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka），原本擔任先發的他變成替補，讓他很難發揮效用。過去8場比賽（不包含昨天對公牛攻16分），伊巴卡以替補身分上場，場均得分為8.5分、7.1籃板，比起他先發50場的場均16.2分8.3籃板還差。伊巴卡表現陷入掙扎完全是第二陣容失調的情形，浪費他的天賦，抵銷掉M.加索所帶來的大多附加價值。

該文認為，M.加索需要繼續建立和先發陣容的化學效益，最好的情況是釋放羅利、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）等人的潛力，才能讓這筆交易有價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/