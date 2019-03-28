NBA》獻給重傷的隊友 拓荒者輕取公牛

小柯瑞攻下本季新高的20分，幫助拓荒者作客輕取公牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕甫傷了陣中先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的拓荒者作客挑戰公牛，暫居西部第3的拓荒者靠著小柯瑞 （Seth Curry）從板凳出發並攻下本季新高的20分，以及全隊6人得分上雙的表現下，拓荒者最終以118：98，20分差大勝東部後段班的公牛拿下5連勝，公牛則是苦吞3連敗。

第一節拓荒者靠著一波13：3的攻勢，從12：9將比分拉開至25：12，並且首節結束拓荒者以27：14，取得13分領先，公牛首節僅得14分為本季新低的首節得分，次節一開賽拓荒者的小柯瑞和坎特（Enes Kanter）帶頭連續發動攻勢，打出一波8：0的攻勢，半場結束比分為59：41，拓荒者18分大幅領先公牛。下半場公牛未能有效反擊，終場比分118：98，拓荒者踢館成功，傷了主戰中鋒後還是輕鬆拿下勝利。

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拓荒者的小柯瑞攻下全隊最高的20分，同是板凳出發的胡德（Rodney Hood）拿下15分，替諾基奇頂上先發中鋒位置的坎特貢獻13分，陣中一哥里拉德（Damian Lillard）手感不佳，全場12投僅中3得到11分，還外加6籃板7助攻。

公牛的哈里森（Shaquille Harrison）轟下全場最高也是生涯新高的21分，外加10籃板和2次抄截，R.羅培茲（Robin Lopez）拿下15分9籃板4助攻，費里西奧（Cristiano Felicio）從板凳出發則是替球隊挹注15分。

拓荒者近況極佳，本場勝利後，拿下5連勝和近9場比賽贏下8場。這場失利讓公牛吞下3連敗及近10場比賽中的第8敗。

哈里森（圖左）攻下生涯新高的21分，但無法幫助公牛在主場留下勝利。（歐新社）

可能與球隊提前續大約的里拉德（圖右）本場手感不佳僅攻下11分。（美聯社）

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