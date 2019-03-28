MLB》一朗1999年「X檔案」曝光 匿名球探竟要球隊別簽他

一朗在1999年的球探報告曝光，當年匿名球探對他的評價跟現在媒體相比可說是南轅北轍。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗在結束與運動家的東京開幕戰後，正式宣布退休結束他19年傳奇的大聯盟球員生涯，各界也認為他退休後有非常高的機會入選棒球名人堂。不過有趣的是，日前有球迷上傳了一份一朗在1999年的球探報告，這位匿名球探給他的評價跟現在媒體相比可說是南轅北轍。

鈴木一朗征戰日美兩大職棒聯盟長達27年，寫下多項光榮紀錄，令球迷難以忘懷，不過近期一份關於他的「X檔案」也被公開，而這份1999年辛辛那提紅人匿名球探對於一朗的報告部份在網路轉傳。

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在該報告中，一朗的打擊能力、速度、防守等項目評分都被評為中等，對於他的力量更是不期不待，這位球探認為一朗雖然可以擊中球，但大部份都是用非傳統的砍擊 （slap） 方式，也因為他揮棒時常常會離開打擊區，所以才能頻繁跑出內野安打。

鈴木一朗27年職業生涯締造多項輝煌紀錄。（資料照，美聯社）

這份報告也指出，一朗在攻守兩端表現都像拿下5次美聯盜壘王的退役名將洛夫頓（Kenny Lofton），不過卻是「窮人版」的，認為他擊球能力也許能應付日本較差的投手，但是這樣的打法對上大聯盟球速根本無用。

一朗在1991年在日職選秀會第4指名加入歐力士，1994年單季敲出210安，成為日職首位單季200安的球員，更一度是日職單季最多安打的紀錄保持人。

雖然當時一朗在日職就已經有相當顯赫的成績，然而這位匿名球探卻認為，當時已經27歲的一朗身材矮小，而且已經沒有成長空間，雖然認為他臂力不錯或許可以當投手，不過最後點評他大概只有3A介於大聯盟之間的水準，不打美式棒球，直指「一朗不是他們要找的人」。

不過一朗在2000年以入札制度加盟水手隊後，就用好表現打臉了這份球探報告，新人年就敲出242支安打，包括8發全壘打，貢獻69分打點，打擊率高達3成50，創下大聯盟新人單季最多安打紀錄，當年囊括美聯盟新人王、打擊王、安打王、年度MVP等獎項，不但得到「安打製造機」的美名，也開啟朗神傳說。

鈴木一朗大聯盟輝煌時刻：

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