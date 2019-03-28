MLB》不甩正夯飛球革命 教士領袖成「打滾」霸王

哈斯默。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕官網在日前整理出了30支球隊不為人知的有趣小數據，其中教士隊的是有關於陣中明星一壘手哈斯默（Eric Hosmer）的288。

哈斯默去年一共打了288個滾地球，排在全大聯盟第一，同時他的擊球仰角是負1.2度，是全聯盟第二低的，擊球滾飛比3.06也是生涯新高。多打出飛球是聯盟新興的觀念，結果哈斯默反倒是逆向而行。他去年OPS僅0.720，是他過去四年來新低。

請繼續往下閱讀...

這也讓不少人認為教士去年以1.44億美元爭取到他的加盟是個錯誤操作。而有趣的是，若是擊球仰角是大於0的情況下，哈斯默可以繳出OPS 0.903的優異成績。另外哈斯默的擊球初速也與生涯平均相去無幾，在體能條件上應該是無太多衰退。

哈斯默從去年季末開始有意針對滾地球過多的問題進行調整。「我想要能打出反方向飛球，這是我的長處，我要回到過去那個成功的我。」，教士隊GM普雷勒（A.J. Preller）也對自家一壘手很有信心，「去年轉隊跟簽下大約對他來說是很大的轉變。僅管每個人都會想要放輕鬆做自己，但還是會想要展現自己有多好。我想他會從這個歷程習得經驗的。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/