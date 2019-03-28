中職》艾銳克閃電遭解約傳聞 中信兄弟回應

中信兄弟洋將艾銳克打完兩場，留下9打數零安打，球團昨宣佈不續約。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟昨閃電解約陣中洋砲艾銳克，讓他帶著9打數0安打慘澹成績捲鋪蓋走路，昨中信兄弟總教練伯納語帶玄機，說艾銳克或許太急著求個人表現忽略團隊，非因兩場成績就走人。昨稍晚《CPBL STATS》在臉書社群聯絡上艾銳克經紀人，今中信兄弟球團也有所回應。

艾銳克經紀人指出，他生涯超過800場比賽，從未和任何教練、隊友起過衝突，也駁斥「打架」之說。

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中信兄弟總教練伯納昨未多言，今天中信兄弟球團則正式回應︰「網路出現許多謠言揣測，對此中信兄弟球團表示，與艾銳克解約主因為艾銳克公開質疑總教練戰術，並有較激烈的溝通。球團及教練認為此舉會影響團隊士氣，也不容許這樣的事發生在球隊。不是不能溝通，而是應用適當的方法表述。」

中信兄弟球團也澄清，絕無謠言中所謂打架之事，並表示，昨伯納所言，本意是為保護艾銳克的棒球生涯，他仍是一位很棒的球員，中信兄弟球團也誠摯祝福艾銳克未來有更好的發展。

中信兄弟總教練伯納。（記者陳志曲攝）

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