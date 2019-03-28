足球》切爾西不願出售小將奧多伊 相信他會與球隊續約

18歲小將奧多伊是否會與切爾西續約將會是藍軍球迷所關切的議題。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕切爾西球團表示，不會在這個夏天將18歲小將奧多伊（Callum Hudson-Odoi）給出售，但藍軍要承擔的風險是，他們正受到轉會禁令影響，無法引進新兵，因此他們需要保留住陣中主力球員，而奧多伊將於2020合約到期，若屆時他選擇不續約而要離開時，他將以自由轉會的方式離開，藍軍一毛將都收不到。

這位英格蘭新生代好手表現相當亮眼，數次幫藍軍取得進球及助攻，個人突破和盤帶能力皆屬上乘，甚至在首度入選英格蘭國家隊陣中斬獲生涯第1個助攻，如此優秀的新星，吸引了眾家豪門目光，尤其是德甲霸主拜仁慕尼黑對他最感興趣。

請繼續往下閱讀...

藍軍2月份時因違規簽約青少年球員而被國際足總裁罰轉會禁令，停止2個轉會窗引進新球員，禁令時期雖無法買進球員，但可將陣中球員出售，而西甲三雄皇馬、巴薩及馬競都曾受過此裁罰，目前尚有4支英超球隊還在調查中。

奧多伊替英格蘭國家隊出賽，斬獲生涯首個助攻。（資料照，路透社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/