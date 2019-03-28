NBA》瞎！買東西帳算在教練身上 勇士中鋒遭禁賽

勇士二年級中鋒貝爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士二年級中鋒貝爾（Jordan Bell）今天遭球隊以「行為傷害球隊」為由，禁賽1場。美國媒體《The Athletic》指出，貝爾因在飯店內消費，竟把帳算在助理教練布朗（Mike Brown）身上，才因此遭到禁賽。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr ）今天受訪時說，官方已經發布聲明，「因為是對球隊有害的行為，他今晚將被禁賽，除此之外，這是我們的事情，和別人無關。我們將繼續向前進。」

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《The Athletic》撰文爆料，貝爾是在球隊所待的飯店內中購買東西時，沒有得到對方同意，就把帳算在布朗身上，但不清楚買了什麼東西。有人擔心，這已經不是貝爾第一次出現這樣的行為。

貝爾因遭到禁賽1場，損失9505美元，本季他出賽61場，平均上場11.4分鐘，繳出場均3分、2.7籃板的成績。

貝爾近期表現陷入掙扎，當卡森斯（DeMarcus Cousins ）1月下旬回歸後，讓他的上場空間減少，甚至在美國時間1月21日與湖人之戰，還和柯爾吵架。

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