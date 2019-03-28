MLB》教士、大都會成勞方麻吉？不顧年資也要上大物

阿隆索與小塔提斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年大聯盟越來越重視農場和新秀的培養，尤其會在年資上精打細算的操作，過去如小熊MVP布萊恩（Kris Bryant）和勇士新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna）都並非一開季就上到大聯盟，不過今年教士和大都會都選擇逆向操作。

日前教士已宣布要讓百大新秀第二位的小塔提斯（Fernando Tatis）和春訓表現出色的派岱克（Chris Paddack）開季就直接從大聯盟出發，而根據年資計算方式，若是開季過了16天才上到大聯盟，新秀就會晚一年才能脫離球團的控制成為自由球員。為此教士隊GM普雷勒表示：「這是有關棒球的決定。小塔提斯讓我們得球隊變得更好，因此我們決定以此方式來回報他。他上到大聯盟一定會需要一段時間去調整適應，但我們對於他的能力與工作態度深具信心。」

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被塞揚隊友德葛隆（Jacob deGrom）譽為是「我看過最有力量的球員」、春訓繳出OPS 1.041、四發全壘打的大都會一壘重砲新秀阿隆索（Pete Alonso），球團也不打算在年資問題上進行操作。總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）表示：「我們只想要專注於贏球上面。我們要盡可能的在賽季早期多贏球。我們不想要犧牲掉好球員來換取可控年限。當球員們有好表現，身為球團就應該要給與他們機會。」

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