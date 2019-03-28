卡達公開賽》林昀儒／鄭怡靜連勝不止 8強門票到手

林昀儒（左）和鄭怡靜闖進卡達公開賽混雙8強。（取自國際桌總官網資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕上週剛奪下阿曼公開賽冠軍的「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜，今天在白金站的卡達公開賽再度旗開得勝，他們在混雙首輪以3:1解決美國組合卡納克／吳玥，8強將遭遇南韓的黑馬組合張禹珍／崔孝珠。

明年東京奧運桌球賽事增加混雙項目，也成為各國覬覦的目標，這次卡達公開賽各國精銳盡出，被視為下個月世界錦標賽的前哨戰。

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林昀儒去年青奧銅牌戰就是敗在18歲的卡納克拍下，今天再度狹路相逢，志在必得。林鄭配首局在5:6落後時，以一波6:0攻勢後來居上﹔次局，林鄭配開局就陷入2:5落後，雖然一度追成10平，最終仍以10:12被扳回一城。

第三局起，林鄭配火力全開，完全把局面打開，以11:4、11:6連下兩局，挺進八強，也將連勝場次推進至5場。

從資格賽晉級的張禹珍／崔孝珠，首輪爆冷以3:0扳倒頭號種子香港組合黃鎮廷、杜凱琹。

其他兩組日本組合張本智和／石川佳純、森薗政崇／伊藤美誠也通過首輪的考驗，將在8強上演「日本內戰」。

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