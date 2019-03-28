日職》把大聯盟20轟重砲丟二軍 巨人監督：實力至上

巨人新洋砲維亞努威瓦去年在大聯盟敲出20轟。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今公布開季一軍名單，監督原辰德喊出「實力至上、勝利至上主義，目標就是日本一」，把過去有實績的投手，包括上原浩治、岩隈久志、澤村拓一、田口麗斗都放在二軍調整、去年在大聯盟敲出20轟砲手維亞努威瓦（Christian Villanueva）也先丟二軍。

巨人隊去年季後花了逾40億日圓補強，最受矚目是用5年25.5億日圓簽下廣島外野手丸佳浩，也用3年4.5億日圓從西武挖來捕手炭谷銀仁朗，另用1年1.5億日圓簽下前歐力士老將中島宏之，1年1億4000萬日圓簽下前水手隊投手，預計將會擔任終結者的庫克（Ryan Cook），以上4人都有在巨人的開幕名單當中。

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但是巨人去年用1年5000萬日圓簽下岩隈久志，以1年2億日圓簽回巨人出身的上原浩治，還用1年2.2億日圓簽下前教士隊的三壘手維亞努威瓦，這3人今年則是從二軍出發。

其中又以維亞努威瓦最受矚目，因他去年在大聯盟敲出20轟的水準，不過巨人以實戰經驗不足為由先將他放二軍。

兵多將廣的巨人隊開幕戰先發中心棒次已確定由丸佳浩、岡本和真、陽岱鋼扛下。第一棒則是吉川尚輝、第二棒坂本勇人。

陽岱鋼熱身賽繳出好表現，讓他扛下巨人中心棒次。（取自讀賣巨人官方推特）

巨人開幕戰一軍名單：

【投手】

菅野智之

庫克（Ryan Cook）

宮國椋丞

桜井俊貴

中川皓太

今村信貴

吉川光夫

戸根千明

大江竜聖

【捕手】

阿部慎之助

小林誠司

炭谷銀仁朗

大城卓三

【内野手】

吉川大幾

吉川尚輝

中島宏之

坂本勇人

岡本和真

田中俊太

山本泰寛

【外野手】

陽岱鋼

丸佳浩

龜井善行

石川慎吾

立岡宗一郎

葛雷諾（Alex Guerrero）

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