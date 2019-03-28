中職 Live》蘇智傑開轟追平比數 統一2：2富邦

2019/03/28 20:02
　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
　
富邦 2 0 0 0 2 4 3
統一 0 0 1 1 2 4 2

第五局

第四局

四局上，林哲瑄三壘方向滾地球遭到刺殺。于孟馗右外野深遠飛球遭到接殺。林宥穎投手前滾地球，投手自行傳球刺殺打者。

四局下，首名打者蘇智傑打出陽春砲。一出局後，陳鏞基三壘方向反彈球造成野手接球失誤攻佔一壘。不過統一後續沒有進攻，結束這個半局。

第三局

三局上，張正偉敲出一壘安打，唐肇廷發生接球失誤，打者上二壘。王正堂中外野深遠飛球遭到接殺，跑者趁傳上三壘。胡金龍遭到三振。林益全選到四壞球保送。高國輝遭到三振。

三局下，羅國龍內野上空飛球遭到接殺。陳傑憲滾地球不過王正棠發生傳球失誤，打者上一壘。陳傑憲嘗試盜壘，捕手發生傳球失誤，跑者上三壘。楊家維滾地球遭到刺殺，跑者回來得分。潘武雄飛球遭到接殺。

第二局

二局上，于孟馗、林宥穎、楊晉豪接連遭到三振。

二局下，統一進攻連續三個滾地球出局。

第一局

一局上，張正偉開局就打出車布邊二壘安打。一出局後，胡金龍二游間高彈跳形成內野安打，帶有一分打點，並靠著傳球失誤推進上二壘，林益全再敲出深遠二壘安打，再下一城。高國輝遭到三振，統一抓到第二個出局數。林哲瑄中外野飛球遭到接殺。

一局下，陳傑憲敲出內野安打。楊家維也跟著敲出一壘安打。潘武雄遭到三振。蘇智傑投手上方高飛球遭到接殺。郭阜林中外野一壘安打，跑者在二壘遭到刺殺。

兩隊先發打序:

富邦悍將

棒次

統一獅

張正偉  RF

1

陳傑憲  2B

王正棠  2B

2

楊家維  SS

胡金龍  DH

3

潘武雄  DH

林益全  1B

4

蘇智傑  LF

高國輝  LF

5

郭阜林  3B

林哲瑄  CF

6

陳鏞基  1B

于孟馗  SS

7

唐肇廷  RF

林宥穎  C

8

林祐樂  C

楊晉豪  3B

9

羅國龍  CF

伍 鐸

先發

奧斯丁

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