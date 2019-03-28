中職 Live》蘇智傑開轟追平比數 統一2：2富邦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 富邦 2 0 0 0 2 4 3 統一 0 0 1 1 2 4 2

第五局

第四局

四局上，林哲瑄三壘方向滾地球遭到刺殺。于孟馗右外野深遠飛球遭到接殺。林宥穎投手前滾地球，投手自行傳球刺殺打者。

四局下，首名打者蘇智傑打出陽春砲。一出局後，陳鏞基三壘方向反彈球造成野手接球失誤攻佔一壘。不過統一後續沒有進攻，結束這個半局。

第三局

三局上，張正偉敲出一壘安打，唐肇廷發生接球失誤，打者上二壘。王正堂中外野深遠飛球遭到接殺，跑者趁傳上三壘。胡金龍遭到三振。林益全選到四壞球保送。高國輝遭到三振。

三局下，羅國龍內野上空飛球遭到接殺。陳傑憲滾地球不過王正棠發生傳球失誤，打者上一壘。陳傑憲嘗試盜壘，捕手發生傳球失誤，跑者上三壘。楊家維滾地球遭到刺殺，跑者回來得分。潘武雄飛球遭到接殺。

第二局

二局上，于孟馗、林宥穎、楊晉豪接連遭到三振。

二局下，統一進攻連續三個滾地球出局。

第一局

一局上，張正偉開局就打出車布邊二壘安打。一出局後，胡金龍二游間高彈跳形成內野安打，帶有一分打點，並靠著傳球失誤推進上二壘，林益全再敲出深遠二壘安打，再下一城。高國輝遭到三振，統一抓到第二個出局數。林哲瑄中外野飛球遭到接殺。

一局下，陳傑憲敲出內野安打。楊家維也跟著敲出一壘安打。潘武雄遭到三振。蘇智傑投手上方高飛球遭到接殺。郭阜林中外野一壘安打，跑者在二壘遭到刺殺。

兩隊先發打序:

富邦悍將 棒次 統一獅 張正偉 RF 1 陳傑憲 2B 王正棠 2B 2 楊家維 SS 胡金龍 DH 3 潘武雄 DH 林益全 1B 4 蘇智傑 LF 高國輝 LF 5 郭阜林 3B 林哲瑄 CF 6 陳鏞基 1B 于孟馗 SS 7 唐肇廷 RF 林宥穎 C 8 林祐樂 C 楊晉豪 3B 9 羅國龍 CF 伍 鐸 先發 奧斯丁

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