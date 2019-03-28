中職 Live》蘇智傑開轟追平比數 統一2：2富邦

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|富邦
|2
|0
|0
|0
|2
|4
|3
|統一
|0
|0
|1
|1
|2
|4
|2
第五局
第四局
四局上，林哲瑄三壘方向滾地球遭到刺殺。于孟馗右外野深遠飛球遭到接殺。林宥穎投手前滾地球，投手自行傳球刺殺打者。
四局下，首名打者蘇智傑打出陽春砲。一出局後，陳鏞基三壘方向反彈球造成野手接球失誤攻佔一壘。不過統一後續沒有進攻，結束這個半局。
第三局
三局上，張正偉敲出一壘安打，唐肇廷發生接球失誤，打者上二壘。王正堂中外野深遠飛球遭到接殺，跑者趁傳上三壘。胡金龍遭到三振。林益全選到四壞球保送。高國輝遭到三振。
三局下，羅國龍內野上空飛球遭到接殺。陳傑憲滾地球不過王正棠發生傳球失誤，打者上一壘。陳傑憲嘗試盜壘，捕手發生傳球失誤，跑者上三壘。楊家維滾地球遭到刺殺，跑者回來得分。潘武雄飛球遭到接殺。
第二局
二局上，于孟馗、林宥穎、楊晉豪接連遭到三振。
二局下，統一進攻連續三個滾地球出局。
第一局
一局上，張正偉開局就打出車布邊二壘安打。一出局後，胡金龍二游間高彈跳形成內野安打，帶有一分打點，並靠著傳球失誤推進上二壘，林益全再敲出深遠二壘安打，再下一城。高國輝遭到三振，統一抓到第二個出局數。林哲瑄中外野飛球遭到接殺。
一局下，陳傑憲敲出內野安打。楊家維也跟著敲出一壘安打。潘武雄遭到三振。蘇智傑投手上方高飛球遭到接殺。郭阜林中外野一壘安打，跑者在二壘遭到刺殺。
兩隊先發打序:
|
富邦悍將
|
棒次
|
統一獅
|
張正偉 RF
|
1
|
陳傑憲 2B
|
王正棠 2B
|
2
|
楊家維 SS
|
胡金龍 DH
|
3
|
潘武雄 DH
|
林益全 1B
|
4
|
蘇智傑 LF
|
高國輝 LF
|
5
|
郭阜林 3B
|
林哲瑄 CF
|
6
|
陳鏞基 1B
|
于孟馗 SS
|
7
|
唐肇廷 RF
|
林宥穎 C
|
8
|
林祐樂 C
|
楊晉豪 3B
|
9
|
羅國龍 CF
|
伍 鐸
|
先發
|
奧斯丁
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay