王柏融日職開幕戰首秀 今日賽事預告與轉播

王柏融開幕戰有望先發（資料照，特派記者林正堃攝）
自由體育為您獻上精采賽事與轉播！
大聯盟2019賽事正式在今天開打，早上七點去年的冠軍紅襪將要面對到水手，紅襪派出王牌投手塞爾（Chris Sale）要面對到水手的岡薩雷斯（Marco Gonzales），衛冕軍本季是否能夠再展現恐怖的打擊火力嗎，精彩的大聯盟賽事千萬不容錯過。
日本職棒新賽季也要在今天點燃戰火，本季轉戰日職的「大王」王柏融所代表的日本火腿將要出戰歐力士，大王也被外界預期會被排在先發中心打線，究竟王柏融能不能展現在台灣的驚人實力呢，請觀眾朋友打開電視為台灣的大王加油！
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中職今天兩地開打，富邦悍將要作客中信兄弟主場，另一地桃猿與統一則要移師南部作戰，喜愛中職的球迷朋友們不要錯過囉，屆時自由體育也將帶來精彩的文字轉播。
MLB開幕戰
07:00 紅襪@水手 FOX體育台、FOX體育3台
NPB開幕戰
17:30 羅德@樂天 FOX體育
17:30 火腿@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台
NBA
07:30 暴龍@尼克 ELEVEN SPORTS1
08：00 金塊@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台
SBL
19：00 富邦@台啤
地點：板橋體育館
轉播：WinTV綜合台
中職
18：35 富邦悍將@中信兄弟
地點：洲際棒球場
轉播：緯來體育、愛爾達體育2台
18：35 Lamigo桃猿@統一獅
地點：台南棒球場
轉播：ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台
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