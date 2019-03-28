ABL》夢想家季後賽週日開打 田壘授旗帶隊衝冠

田壘（中）代表授旗，彰化縣長王惠美（左）與彰化縣議長謝典霖將旗幟傳給夢想家。（記者卓佳萍攝）



〔記者卓佳萍／彰化報導〕寶島夢想家以頭號種子身分晉級東南亞籃球聯盟季後賽，週日將在彰化體育館主場迎戰第八種子泰國吸血鬼隊，今天夢想家於彰化縣議會舉辦賽前記者會，球員代表田壘出席授旗，從彰化縣長王惠美手中接下大旗，田壘希望球隊朝著更高目標邁進。

寶島夢想家上季成軍，戰績1勝19負，這一季加入外籍教頭穆雷，以及三名外援與本土主力升級，把19負變成「19勝」，戰績衝到聯盟龍頭，也確定收下季後賽所有系列賽主場優勢。

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季後賽週日將於彰化開戰，夢想家總經理張憲銘透露，季後賽票房開賣，一樓全數秒殺，目前2樓仍有大約一千張尚未售出，希望球迷屆時踴躍進場，相挺球隊隊史首場季後賽。

寶島夢想家總經理張憲銘。（記者卓佳萍攝）

不過開打前夕，好壞消息參半，總教練穆雷表示，昨天練習時，後衛李學林扭傷膝蓋，目前尚未確定能否於週日出賽，先發陣容可能改變為陳世念或是鄭瑋。

對手泰國隊則傳出賽前開除總教練的消息，穆雷表示，可能球隊管理層面會有一些影響，但泰國隊仍是堅強的對手。

吳永盛加入夢想家大約1個月，即將踏上季後賽戰場，他坦言，心情難免緊張、興奮，他希望大家全力求勝，眼前最重要就是拿下季後賽首勝。

田壘（左）與吳永盛。（記者卓佳萍攝）



夢想家季後賽週日開打。（記者卓佳萍攝）

寶島夢想家董事長張承中。（記者卓佳萍攝）

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