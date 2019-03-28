卡達公開賽》地表最強12人資格賽掛3個 中國網友痛批：笑話

中國好手于子洋。（圖片取自百度）

〔記者許明禮／綜合報導〕中國國家隊上個月在深圳舉辦「地表最強十二人直通賽」，爭奪今年世界桌球錦標賽參賽資格，結果號稱「這星球最會打桌球」的12人，包括于子洋、王楚欽和薛飛在這次卡達公開賽男單資格賽都中箭落馬，讓中國網友痛批，「這十二強根本是個笑話」。

曾獲2014年日本公開賽冠軍的于子洋，在直通賽打出5勝6負戰績，排名第四，但他在第二輪資格賽以3:4不敵斯洛維尼亞老將托基奇，率先買單。

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去年青奧男單金牌王楚欽，也在第三輪以2:4輸給上週阿曼公開賽四強賽敗給林昀儒的克羅埃西亞好手普卡爾，無緣晉級正賽。

在直通賽以6勝5負排名第三的世青冠軍薛飛，也以1:4栽在火感火燙的林昀儒，吞下對戰首敗。

反而是未進入「地表最強十二人」名單的周啟豪，在資格賽最後一輪以4:3逆轉38歲老將莊智淵，也是中國男單唯一通過資格賽考驗。

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