中職》陳琥先發繳六局好投 中信兄弟二軍奪二連勝

2019/03/28 17:10

陳琥今天繳出好投（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天中信兄弟與富邦悍將二軍在澄清湖棒球場進行交戰，兄弟先發投手陳琥揮別低潮，今天主投6局沒有失掉分數，也帶領球隊以4：1收下勝利。

此戰傷後復出的羅力對決陳琥，不過羅力似乎還沒有找回手感，開局就讓陳文杰敲出安打，第三局被接連被敲出安打及保送加上胡冠俞的失誤，讓兄弟單局打下三分的大局，反觀富邦手感降到冰點，只打出零星的五支安打，無法有效串連，只靠著張詠漢第九局的陽春砲拿下唯一的一分，而兄弟開路先發陳文杰手感非常火燙，單場五打數敲出三安打的猛打賞表現，最終也帶領球隊收下勝利。

富邦二軍先發投手羅力主投３局失３分。（記者黃志源攝）

陳文杰在首打席擊出二壘安打。（記者黃志源攝）

陳文杰在３局上回本壘攻下第１分。（記者黃志源攝

張詠漢在９局下擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

兄弟的先發投手陳琥，本戰主投6局，只被敲出2支安打，送出4次保送、3次三振，收下二軍首勝，富邦的羅力就投的跌跌撞撞，先發3局被敲3支安打失掉3分，吞下本場敗仗。

中信二軍投手邱品睿。（記者黃志源攝）

中職二軍今天中午在澄清湖棒球場進行中信二軍對富邦二軍比賽。（記者黃志源攝）

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