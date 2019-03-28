日職》王柏融期待新球季 打第幾棒都可以（影音）

王柏融。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕日本職棒新球季將於明天開打，王柏融今天隨火腿在札幌巨蛋練習，他表示，畢竟日職是不同的環境，對第1場比較期待，至於打第幾棒，監督還沒說，「但我都可以！」

王柏融指出，終於要打球季的第1場，心情上比較期待，畢竟日職是不同的環境，比較有新鮮感，對於明天的開幕戰，準備狀況就跟之前一樣，「幾天沒有比賽，要比賽才知道。」

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王柏融指出，終於要打球季的第1場，心情上比較期待。（記者陳志曲攝）

火腿監督栗山英樹尚未宣布先發打線，日媒推測王柏融排第3或第5棒的機會最高，他表示，栗山監督沒有說他會打第幾棒，是否排在中心棒次，他不能判斷，「但我都可以！」

王柏融表示，雖然明天球季就開打，栗山卻要他「平常心就好，球季很長，不是只有明天的比賽而已」；至於明天的對手歐力士，他覺得，球隊在情蒐方面做得蠻詳細的，每位投手都有看過。

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