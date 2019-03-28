ABL》夢想家五星連線？ 田壘、陳世念盼林志傑加入

寶島夢想家本季以頭號種子身分闖進季後賽。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕寶島夢想家本季網羅李學林、陳世念與田壘補強，近日傳出CBA好手「野獸」林志傑合約將到期，是否有可能在夢想家出現昔日黃金世代五星連線組合，包含曾文鼎、林志傑、楊敬敏等，田壘、陳世念都希望野獸能加入，不過仍要尊重林志傑個人意願以及球團的決定。

談到野獸加盟可能性，田壘表示，當然這樣是最好，「除了國家隊，我沒有跟志傑同隊過，蠻想跟他當隊友，如果有這個可能性，當然很棒，不過要尊重他的意願。」

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陳世念擁有「小野獸」稱號，過去曾跟林志傑同效力台啤，陳世念甚至開玩笑說，如果他個人財力允許，一定想把他找來，「現在待在夢想家，跟許多好手同隊，算是美夢成真，如果可以在生涯尾聲，再度跟志傑搭配，可以說是有始有終。」

被問及最想跟誰同隊，陳世念給了一個意想不到的答案，「真的有很多人選，最希望可以跟龍哥鄭志龍一起打球。」

田壘（左）希望能跟昔日戰友林志傑同隊。（記者卓佳萍攝）

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