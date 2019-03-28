MLB》春訓長打率5成卻遭下放 洋基瑞士刀好失望

韋德遭到下放。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊24歲年輕工具人韋德（Tyler Wade），今年春訓打出3成打擊率，長打率5成的精彩表現，但是卻遭到洋基隊下放，改由剛從洛磯隊交易來的塔克曼（Mike Tauchman）進入開季名單，此舉也讓這位年輕人相當失望。

塔克曼在春訓的表現並不好，只有.208/.345/.292的打擊三圍，但由於他能夠守外野三個位置，因此更符合洋基隊在希克斯（Aaron Hicks）因傷缺陣後的需求。

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韋德原本被預期會因為內外野都能守的多功能性進入開季名單，想不到在希克斯受傷後，洋基更需要的是四號外野手，韋德雖然能夠客串外野手，但他的守位主要還是以內野為主，因此洋基隊便發動交易換來塔克曼，並把韋德下放。

在得知自己雖然繳出好表現，卻還是遭到下放後，韋德說：「非常失望，而且這件事讓我相當傻眼。我做了他們要我在春訓做的所有事情，我打得很好，但我的防守顯然並不夠好。」

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）認為，韋德會被下放並不是因為防守不好，只是塔克曼在外野的功能性更符合目前的洋基隊，他說：「我向泰勒（Tyler Wade）說，當球隊變得更健康後（指希克斯回來），他會因為多功能性成為球隊更優先的選擇，他被下放的原因並不是防守。」

洋基隊總教練布恩。（資料照，美聯社）

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