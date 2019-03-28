舉重》許淑淨事件 體育署署長高俊雄：禁藥零容忍

體育署署長高俊雄（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕倫敦、里約奧運舉重雙金得主許淑淨昨因藥檢未過，震撼國內體壇，今體育署署長高俊雄出面回應，強調對禁藥「零容忍」，並提出確保選手安心備戰奧運的方針及加強目標。

高俊雄表示，許淑淨藥檢未過，引發體育界恐慌，一度出現郭婞淳錯失參賽機會的消息。但他強調，依現行規定並不會影響，目前首要得先確定選手進軍奧運的資格，釐清規則，避免發生無辜牽連其他選手出國爭光的權益。

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此外，體育署及中華奧會會再次檢視世界反運動禁藥組織（WADA）最新規定，加強我國在關於禁藥小組的行政管理，選手、教練、防護員等都在禁藥規範內，得加強宣導教育，並擬定須改善的部分。

高俊雄表示，目前台灣並未設立國家反禁藥組織（NADOs），之後會和中華奧會主席林鴻道討論，成立獨立單位；關於其他應對疏失，會再提出補正事項。

最後，針對許淑淨藥檢未過仍擔任教練，會依行政處分規範處理；教練蔡溫義是否續待國訓中心，高俊雄表示，4月15日前會再討論給出答案。

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